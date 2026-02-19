Ravella reclama más personal y recursos ante los «problemas» con Correos

El gobierno local de Vilagarcía reclama al Estado y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, entre otras implicadas, que aumente el personal en la ciudad para garantizar un correcto funcionamiento. Y es que según le traslada la representación de los trabajos, se están registrando «importantes retrasos» en las entregas y la plantilla sufre una «sobrecarga de trabajo que incrementa los riesgos laborales».

El Concello ha remitido esta petición formal mediante un acuerdo de Xunta de Goberno y tras recibir a los delegados de Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato mayoritario en Correos y que hace unos días denunciaba la falta de diez carteros en el municipio.

En su escrito, el Ejecutivo de Alberto Varela describe que la situación del servicio postal en la ciudad «no se mejoró ni se resolvieron problemas de atrasos en la entrega de la correspondencia» y hay una «pérdida» en la calidad. Todo ello a pesar de la actualización de la Ley Postal que tenía por objetivo «garantizar la viabilidad y el fortalecimiento» del correo público, recuerda, incluyendo una serie de medidas que además, contaron con un amplio respaldo en el Parlamento.

«Perjuicios»

Sin embargo, insiste, «el ajuste del cuadro de personal y la reducción de los recursos materiales está provocando, según denuncia el principal sindicato, importantes retrasos en las entregas de paquetería, notificaciones oficiales y correspondencia ordinaria» y todo esto, «ocasiona perjuicios económicos y legales a la ciudadanía», además de al comercio y las empresas y a las propias instituciones, como advierte el gobierno vilagarciano.

Asimismo, indica que la «situación se complica» con la «creciente saturación de las oficinas de atención al público, con tiempos de espera más largos y una carga de trabajo de la exigua nómina de trabajadores cada vez más insostenible, lo cual incrementa los riesgos laborales».

Considera pues que es necesario poner remedio, pues «además supone un incumplimiento evidente de la propia ley, ya que el reparto diario no está asegurado», los cinco días a la semana, lamenta. Por ello le piden a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA la «urgente cobertura» del personal necesario que garantice el correcto funcionamiento. También medidas para «reducir la sobrecarga laboral, mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad y salud» del personal de Vilagarcía.

Su reclamación está dirigida al gobierno central, a través de los ministerios responsables y las sociedades implicadas, incluyendo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y además pide que se pongan en marcha los nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG), aprobados en el Parlamento para «mejorar la prestación de los servicios postales públicos que tiene encomendados».