El PP condena el cierre de la línea férrea entre Catoira y Padrón

El Partido Popular carga contra el Gobierno de España por el cierre a la circulación de la línea de ferrocarril convencional que une los Concellos pontevedreses de Catoira y Pontecesures con el coruñés de Padrón.

Los pasajeros padecen esta situación desde el pasado día 5 sin que el Ministerio de Transportes ofreciera explicación alguna, «provocando un importante malestar y desconcierto entre los vecinos» de las comarcas de Barbanza, O Salnés y Caldas que emplean habitualmente esa ruta, sobre todo en el caso de los primeros.

Así lo denuncian los diputados conservadores nacionales Juan Bayón, Pedro Puy e Irene Garrido, quienes exigen explicaciones al ministro Óscar Puente y exigen que se aclare tanto el por qué del cierre de esa línea férrea desde hace dos semanas como el plazo previsto para restablecer el servicio, en caso de que vaya a hacerse.

Además, quieren saber si la circulación de trenes entre Catoira y Padrón era segura antes del cierre de la vía.

Circunstancia que aprovechan para incidir en una vieja denuncia, como es el deterioro que presenta el apeadero de la villa vikinga, por la que, gracias a su influencia en la comarca de Barbanza, pasaron 67.000 viajeros en 2023.

A pesar de su importancia, «esta estación no cuenta con personal de Renfe presencial, por lo que los usuarios únicamente pueden comprar billetes de forma telemática, a diferencia de lo que sucede en otras estaciones sin personal que disponen de un sistema de información telemático que permite adquirir los billetes y recibir información que proporcionan teleoperadores en tiempo real».

Pero eso no es todo, sino que la estación catoirense «precisa urgentemente de labores de mantenimiento y limpieza, además de necesitar tableros con horarios y números de ayuda», aseguran los representantes del PP tras visitar las instalaciones.