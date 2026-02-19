«Pedro» daña el pantalán de A Illa y mantiene el Umia fuera de su cauce

Después del invierno que ha pasado por la ría de Arousa, la borrasca «Pedro» apenas dejó un puñado de incidencias para los servicios de emergencias de la comarca.

El daño más importante que provocó esta última borrasca ocurrió en A Illa de Arousa, donde el viento acabó dañando una parte del pantalán de embarcaciones tradicionales. Bien es cierto que el pantalán ya debía venir arrastrando los efectos de todos los temporales que le precedieron pero, totalmente debilitado, acabó sucumbiendo con la más leve de las borrascas.

El que sigue fuera de control es el río Umia que, desde Ponte Baión hasta la desembocadura en Castrelo anega todos los terrenos y fincas colindantes desde hace prácticamente un mes.

La imagen más icónica de estas inundaciones se registra en Ponte Baión, donde el agua del río no consigue regresar y permanece anegando viñedos y campos de cultivo desde el pasado mes de enero.

Los datos recogidos en la estación meteorológica de Corón dejaban ayer más de 15 litros por metro cuadrado y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, datos muy similares a los recogidos en otras estaciones, como Armenteira, Torrequintáns o A Lanzada.

La situación inestable se mantendrá hasta primera hora de la mañana de hoy, cuando el tiempo experimentará una mejoría hasta el martes, cuando regresarán las precipitaciones y los chubascos a la comarca de O Salnés.