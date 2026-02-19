Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un hombre en Cambados en el marco de una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo este jueves.

El operativo se habría realizado a primera hora de esta mañana, ejecutándose un registro en un inmueble en la zona de Cambados.

El dispositivo permanece abierto y por el momento no han trascendido más detalles al respecto.

Esta mañana se concentraron en Cambados un buen número de efectivos y este golpe llega unos días después de otro operativo desarrollado en O Grove.

Noticias relacionadas

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]