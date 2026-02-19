NARCOTRÁFICO
Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
La Guardia Civil también ha efectuado un registro en esta localidad
Arousa
La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un hombre en Cambados en el marco de una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo este jueves.
El operativo se habría realizado a primera hora de esta mañana, ejecutándose un registro en un inmueble en la zona de Cambados.
El dispositivo permanece abierto y por el momento no han trascendido más detalles al respecto.
Esta mañana se concentraron en Cambados un buen número de efectivos y este golpe llega unos días después de otro operativo desarrollado en O Grove.
[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]
