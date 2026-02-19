O Salnés «pet friendly» ya alcanza los 159 socios y plantean cambios en los Concellos

Medio centenar de establecimientos se han sumado en el último año a la red de destino «pet friendly» impulsada por la Mancomunidade do Salnés, llegando ya a los 159 de todo tipo y consolidando un proyecto que acaba de cerrar un segunda fase centrada en evaluar los servicios públicos, detectando debilidades y proponiendo mejoras a los Concellos. Entre todo, destaca un modelo de ordenanza de bienestar animal, para su aplicación donde no existe esta normativa municipal y su adaptación donde la haya.

Hace tres años que la entidad supramunicipal se subió al carro del creciente turismo con mascotas. Solo en la comarca, los perros registrados con chip doblan al número de menores: 31.451 frente a 14.117 niños y jóvenes. Una situación extrapolable a otros escenarios y que da cuenta del «potencial de futuro» de este segmento de mercado.

En este corto camino ya suma éxitos como haber sido elegido Mejor Destino Petfriendly 2024, por la guía especializada Travel Guau, y resultados palpables, como que ya hay agencias de viajes que ofrecen paquetes de grupo para hacer la Variante Espiritual con perros.

Auditorías municipales

Sin embargo, «aunque hemos dado pasos muy importantes, tenemos que seguir trabajando», explicaba ayer el presidente comarcal, David Castro. Así que además de continuar con las auditorías e incentivando la adhesión a la red, articulada a través de una web aglutinadora de la oferta específica, el año pasado dieron el salto a la revisión de los servicios públicos.

Ayer mismo remitió a cada uno de los Ayuntamientos un informe de recomendaciones y mejoras tras revisar, entre otras cosas, todos los edificios y espacios públicos en términos de accesibilidad y de infraestructuras suficientes para cubrir la demanda.

Para evaluar el cumplimiento de la normativa en líneas generales que, entre otras cosas, permite el acceso a instalaciones públicas siempre y cuando no se prohiba expresamente; cosa que sucede en dos de los nueve localidades.

La propuesta general es crear o ampliar los parques agility y las playas caninas, pues actualmente solo hay en Sanxenxo, O Grove y Vilagarcía, donde se evaluaron exigencias como la altura de las vallas, servicios… Y para aquellas localidades donde hay rutas xacobeas y de senderismo, se proponen cuestiones como la instalación de bebederos mixtos, «una solución muy económica y sencilla y que aporta mucho», según la técnico Eva Piñón.

Mobiliario urbano antiorina

También la puesta en marcha de campañas de sensibilización para rebajar el «elevado gasto» en mobiliario urbano afectado por comportamientos incívicos, aunque ya existen también papeleras y farolas con refuerzos en la parte baja, resistentes a la corrosión por la orina.

Y en cuanto a la normativa, analizaron las cinco ordenanzas municipales existentes actualmente, revisando sus debilidades y posibles mejoras. Para ello, crearon un modelo tipo, que también podrían aplicar los que aún carecen de ella porque, lo ideal, según las autoridades comarcales, es tener un criterio unificado, ya que se vende como un destino único.

Hacerlo o no dependerá de la voluntad de los Concellos, pero la Mancomunidade asegura haber encontrado buena disposición e interés e incluso por crear nuevos parques caninos, por ejemplo, porque playas, «es más difícil».

El presidente destacó que esta es una de las palancas de la estrategia de desestacionalización y pensada, sobre todo, en el visitante más abundante de O Salnés: el de proximidad y de la propia provincia. Y, como en cualquier acción, con la comarca como el origen del Camino de Santiago como punta de lanza.

Este año seguirán con estas acciones, que también han incluido nuevo material promocional, y en abril acudirán a la feria especializada de A Coruña, Pata Pata.

Beatriz Castro, pionera: «Antes nos costaba recomendar restaurantes a nuestros huéspedes»

El papel del ente supramunicipal en todo esto ha sido ordenar la oferta y garantizar unos mínimos para presentar ante el mundo un destino verdaderamente «pet friendly», sin sorpresas; tutorizando al sector privado, que «es quien debe dar el paso», y a las administraciones públicas porque «al final, de lo que se trata es de unir fuerzas para generar movimiento económico en la comarca», expuso el presidente de la Mancomunidade, David Castro. «No es llegar y rellenar una ficha, hay que pasar un proceso de supervisión para que no se devalúe el producto», añadía el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.

Así, recientemente se han anotado 51 nuevos establecimientos al listado donde hay casi de todo, hasta peluquería o turismo náutico con animales. Sin embargo, el mayor aumento ha sido de restaurantes (30 más).

El sector está «cambiando de mentalidad», como manifestó la empresaria Beatriz Castro: «Antes ponían mucho la excusa de que la entrada a perros no estaba permitida por ley, que no es así, y nos costaba mucho dar recomendaciones a nuestros huéspedes».

El hotel Con da Garda fue pionero ante la «mirada escéptica» de sus compañeros del sector, pero hoy el 95% de sus clientes tienen mascota y no deja de innovar; lo último, un «chapoteadero» piscina y servicio de guardería nacido por huéspedes que querían ir a Cíes, pero no podían. De hecho, la posibilidad de usar el transporte público es una carencia que le trasladan a la grovense: «Es cierto que es un público que podríamos captar, aunque el sector del taxi se ha adaptado y hoy hay muchas opciones».

Así las cosas, animó a sumarse a esta tendencia y destacó que, en sus años de experiencia, «las incidencias que hemos tenido se cuentan con los dedos de una mano y se trata de cuestiones irrelevantes, como la rotura de un cojín. Antes se pensaba que permitir la entrada de un perro te iba a provocar destrozos y se ha demostrado que no». Llevan desde 2012 centrados en este tipo de visitante.