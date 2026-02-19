O Grove veta el uso de IA en su concurso de fotografía del Día de la Mujer

O Grove ha convocado una de las iniciativas habituales de su programa de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata del concurso fotográfico, dotado con 750 euros en premios, y que veta obra creadas con IA.

Los interesados en participar en este certamen organizado por la Concellería de Igualdade tienen veinte de días de plazo para presentar sus creaciones, a contar desde el día de ayer, cuando las bases se publicaron en el Boletín Oficial de Pontevedra.

En cuanto a los premios, se mantiene las cuantías de años anteriores, de tal manera que habrá un primero de 350 euros, un segundo de 250 y un tercero de 150 euros.

El certamen cumplirá quince ediciones y trata sobre la mujer, pretendiendo «visibilizar el hacer de las mujeres en diferentes campos de la vida (social, laboral, político, artístico, creativo, de ocio…)», según fuentes municipales.

De hecho, es una de las iniciativas del programa municipal especial para conmemorar esta efeméride que «conmemora la lucha de la mujer por su participación en la igualdad de género en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona».

Las fotografías participantes deben ser originales y no haber sido presentadas a ningún concurso. Pueden ser en vertical u horizontal, en color y en blanco y negro, pero no se aceptarán obras creadas total o parcialmente mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Si en ellas aparece alguna persona identificable será preciso que se cuente con su autorización y cada imagen participante se enviará de manera individual con la indicación «XV Concurso de Fotografía por el Día Internacional de las Mujeres», con una hoja de inscripción anexa y otros requisitos que pueden consultarse en las bases reguladoras. Es posible remitirlas por correo electrónico.