Meis acoge unas jornadas sobre traídas vecinales

El Concello de Meis celebrará, el próximo 3 de marzo, unas jornadas sobre las traídas de agua vecinales en Galicia. La cita será en el Auditorio de la casa da cultura de O Mosteiro a partir de las 17.00 horas. Los ponentes explicarán cuestiones como el Plan Sanitario del Agua, el control de calidad y la toma de muestras, el mantenimiento de las instalaciones o las obligaciones legales y la documentación que deben tener todas las comunidades. Además, los técnicos también tratarán de resolver dudas recurriendo a casos reales y se explicará el acceso a subvenciones como la +Novaqua y +Aqua 2026. Las jornadas están organizadas por la Diputación de Pontevedra y cuentan con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y el Concello de Meis.