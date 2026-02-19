Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meaño estrena desfile de disfraces y comparsas en Dena

T. Hermida

Meaño

El Concello de Meaño ha dado el salto este año para promover los carnavales y contar con un desfile de charangas y disfraces propio. El lugar elegido para ello es Dena, y la jornada, el domingo de Piñata, a las 12.00 horas. La comitiva se montará sobre la carretera EP-9301, en la entrada al lugar de Seixiños, y saldrá desde el semáforo del centro a la PO-550 para completar un recorrido de 250 metros y acabar en la plaza de Ponte-Dena.

Para este evento el Concello ha concertado la presencia de la Comparsa 100 Tolos (Poio), el Grupo Carnaval Samieira, la Asociación Carnaval Volandeira (Cambados), Mar de Fondo (Portonovo) y alumnos de la Escola de Música Municipal de Meaño, más todos aquellos vecinos que quieran sumarse al desfile.

El momento final en la plaza se aprovechará para dar a conocer el fallo del IV Concurso de Espantallos que organiza la Asociación de Vecinos Santa Lucía de Dena, y cuyas creaciones pueden verse expuestas en la plaza. Unos galardones que, como cada año, entregará el regidor Carlos Viéitez, antes de dar por finalizado el Entroido de Meaño.

