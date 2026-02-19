Innovagal reconoce el modelo educativo del CRA de Valga

El Centro Rural Agrupado (CRA) de Valga ha sido uno de los ocho centro escolares que han sido reconocidos con el premio Innovagal, un certamen en el que se premia el desarrollo de iniciativas novedosas, que promueven los cambios metodológicos y que fomenten la participación activa del alumnado y su grupo de trabajo.

En el caso del CRA de Valga el premio reconoce el proyecto «Cracreando novos espazos de aprendizaxe», una experiencia en la que el alumnado aprende con los sentidos, con la emoción y con la curiosidad. El proyecto se centra en el desarrollo integral y respetuoso d elas capacidades, ritmos y estilos individuales de los niños, manteniendo un estrecho contacto con el entorno.

Los galardones tienen como objetivo poner en valor este trabajo y apoyar su continuidad como ejemplo de buenas prácticas para acercar nuevos referentes a toda la comunidad educativa.

Los proyectos de los centros debían enmarcarse dentro de los ámbitos lingüístico y social, científico-tecnológico y matemático y de escuelas saludables y abiertas al entorno, así como estar recogido en una memoria descriptiva y un vídeo de presentación para el análisis del jurado que certificó cuales eran los mejores proyectos educativos.