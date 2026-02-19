Arden varios vehículos en una nave de Cambados
Los servicios de emergencias siguen en en lugar de los hechos
Una nave ubicada en Castrelo (Cambados) ha sufrido esta tarde un incendio y han ardido varios vehículos, según las primeras informaciones, pues los servicios de emergencias aún siguen en el lugar.
La instalación, situada en Couto de Abaixo, pertenece a la empresa Xastreu, una firma con una larga trayectoria en el mercado de la flor cortada.
Según las primeras informaciones, un particular alertó sobre las cinco de la tarde de que veía salir humo por el tejado y de que había una furgoneta ardiendo.
El 112 Galicia movilizó a los servicios de emergencias, que, una hora después, ya daban por controlado el fuego y señalaban que se habían visto afectados dos vehículos.
Los bomberos de O Salnés, el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados y la Guardia Civil siguen en el lugar de los hechos.
