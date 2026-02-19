Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes

Cleiton Santos Ramos, nacido en Brasil hace 46 años y residente en Vilagarcía de Arousa, saltó a la palestra como abogado especializado en asuntos relacionados con extranjería e inmigración, dando a conocer casos concretos de «moderna esclavitud» acaecidos tanto en la capital de la comarca como en Vilanova, entre otros.

Su historia movilizó a los abogados de Vilagarcía, que cierran filas para denunciar «un ejemplo claro de intrusismo», pues aseguran que el citado «se presenta como abogado cuando en realidad no lo es».

Sostienen que esta «no es una situación nueva». Muy por el contrario, «llevamos tiempo alertando de ello e incluso se lo hemos comunicado al Colegio de Abogados de Pontevedra», aseguran.

Las mismas fuentes aclaran que «su nombre no aparece en el censo de letrados de la abogacía de España, y si bien hasta ahora lo dejamos pasar, no podemos tolerar que se dedique a hacer intervenciones públicas haciéndose pasar por abogado».

Él se defiende, o explica, diciendo que la suya «no es la historia de un título, sino la de alguien que convirtió las dificultades en especialización, las heridas en propósito y la experiencia migratoria en una herramienta para acompañar a otros».

Habla así de «un camino que empezó hace más de veinte años en Galicia y que hoy continúa con la misma fuerza «como asesor en extranjería, un ámbito en el que la ley me permite intervenir sin estar colegiado», aunque asegura que lo estará este mismo año.

El asesor de inmigrantes al que censuran los abogados de Vilagarcía. / FdV

Lo hace al tiempo que insiste en defender a las personas que viven sin papeles, dado que «su vida queda condicionada por la necesidad de sobrevivir y la falta de alternativas reales».

La irregularidad administrativa la coloca a esas personas «en una posición de extrema vulnerabilidad, obligándolas muchas veces a aceptar trabajos que nadie más aceptaría».

Se refiere a «jornadas interminables, salarios muy por debajo de lo legal, amenazas y una dependencia absoluta del empleador» que dejan a los inmigrantes «sin opciones».

De ahí que algunos se aprovechen de ello y «los sin papeles» lleguen a aceptar «condiciones abusivas, porque la alternativa es no comer, no pagar una habitación o no poder enviar dinero a su familia».

Respecto a su titulación, sostiene que en 2013 inició la carrera en la UNED y que luego se vio obligado a interrumpir sus estudios por motivos personales. Parece que en 2020 retomó la formación jurídica y que posee un «Máster en Extranjería y Migración».