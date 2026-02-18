La Xunta «parchea» los baches de la PO-299 tras las quejas de A Illa

Operarios de la Consellería de Infraestruturas estuvieron ayer en la PO-299, que une el puente con el muelle de O Xufre, en A Illa, parcheando los baches que se encuentran en su trazado, una actividad que también ejecutaron en O Pousadoiro, en la PO-305. La actuación llega después de las quejas del alcalde de A Illa, Luis Arosa, sobre el abandono al que está sometido este vial, clave para el desarrollo económico de A Illa.

El parcheo se ejecutó pese a que las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas para los próximos días, lo que puede acabar provocando que los baches vuelvan a aparecer en un breve espacio de tiempo. Así ocurrió en la PO-530 a su paso por Vilanova, donde el bacheado al que fue sometida hace unas semanas está totalmente levantado.