Vilagarcía
Vuelve el premio «Boas prácticas na escola»
El CIM de Vilagarcía ha convocado una nueva edición del premio «Igualdade de xénero, boas prácticas na escola» y ya van 20 de un certamen dirigido a tres tamos educativos y dotado con un premio de 700 euros para el mejor proyecto presentado en cada uno. Desde Igualdade del Concello concretan que los grupos son: Infantil y Primaria; Secundaria y Bachillerato y ciclos formativos, enseñanzas de régimen especial y obradoiros. La dotación económica se entregará a los centros o las ANPA en los que se desarrollen los trabajos. El objetivo del certamen es reconocer y poner en valor las buenas prácticas educativas y la visibilidad de la mujer, los espacios coeducativos y la prevención de las violencias machistas o la lgtbifobia son las temáticas a valorar por el jurado, según las mismas fuentes.
