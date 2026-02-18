Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilagarcía

Vuelve el premio «Boas prácticas na escola»

R. A.

Vilagarcía

El CIM de Vilagarcía ha convocado una nueva edición del premio «Igualdade de xénero, boas prácticas na escola» y ya van 20 de un certamen dirigido a tres tamos educativos y dotado con un premio de 700 euros para el mejor proyecto presentado en cada uno. Desde Igualdade del Concello concretan que los grupos son: Infantil y Primaria; Secundaria y Bachillerato y ciclos formativos, enseñanzas de régimen especial y obradoiros. La dotación económica se entregará a los centros o las ANPA en los que se desarrollen los trabajos. El objetivo del certamen es reconocer y poner en valor las buenas prácticas educativas y la visibilidad de la mujer, los espacios coeducativos y la prevención de las violencias machistas o la lgtbifobia son las temáticas a valorar por el jurado, según las mismas fuentes.

