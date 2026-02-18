Valga ofrece apoyo al empresariado ante la falta de personal cualificado

El conselleiro de Comercio, José González, estuvo ayer en Valga por segunda vez en dos semanas para abordar con el empresariado local retos de futuro y hablarles de los apoyos activos.

No faltaron otras autoridades y el alcalde, José María Bello Maneiro, quien ofreció la posibilidad de firmar convenios para que usen las instalaciones de la Escola Taller para formar a sus empleados, ya que encontrar personal cualificado es una de sus principales dificultades que se encuentran actualmente.

Esta fue una de las conclusiones alcanzadas durante este evento, en el que el también conselleiro de Emigración criticó la regulación extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno central, pues «evidencia falta de planificación y rigor en un ámbito que debería abordarse como política de Estado», explicaron desde su departamento.

Detalló que Galicia apuesta por un modelo integral de inmigración «ordenada» y que vaya alineado con las necesidades de las empresas y basado en la «integración real».

Explicó que se estructura en un primer término con el retorno de gallegos en el exterior y en un segundo eje en la atracción de talento procedente de terceros países. En su opinión, «resulta clave» que el Estado traspase las competencias de autorización inicial de trabajo que le ha solicitado la Xunta.

Asistentes a la charla con el conselleiro de Emprego en Valga / Noé Parga

El conselleiro hizo un repaso por las medidas puestas en marcha este año para potenciar la empleabilidad y la competitividad del tejido productivo; una «estrategia integral de políticas activas de empleo que conecta la formación para el empleo con los incentivos a la contratación, garantizando que la inversión pública se traduzca en un impacto real y efectivo».

Como principal novedad señaló que, por primera vez, se prioriza a personas que se hayan beneficiado de formaciones dadas con recursos autonómicos. También destacó el nuevo modelo para esto, señalando que es más «ágil y flexible» y «conecta con la demanda real de las empresas», con medidas como el decreto pionero de microcredenciales, como las AFD, con 40 millones de euros, y «Galicia suma talento», dotado con 10,6 millones.

En cuanto a subvenciones, recordó que ya se pueden pedir las dirigidas a autónomos, destacando la orden única de 40 millones, o las de los centros comerciales abiertos, con una partida de 2,5 millones.