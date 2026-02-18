Seis positivos y daños en la carpa, la otra cara de la fiesta en A Illa

El Luns de Entroido es uno de los días que cualquier vecino de A Illa tiene señalado en su calendario. Sin embargo, ese evento festivo que atrae a cientos de personas de otros municipios también tiene un lado oscuro en forma de incidentes. Los más destacados fueron los seis positivos por consumo de alcohol que detectaron los agentes de la Guardia Civil durante la noche y los daños que varios individuos causaron en la carpa de O Regueiro, donde se concentra la actividad en esta edición del Carnaval.

El propio Concello se hacía eco de los daños causados en la lona de la carpa instalada en la plaza de O Regueiro, así como en la decoración y en los baños. Los hechos han sido denunciados y se ha abierto una investigación que permita dar con los responsables, ya que «se trata de instalaciones municipales financiadas con fondos públicos».

Pese a este contratiempo, la fiesta continuó ayer en A Illa con la celebración de una especie de feria tradicional, dando continuidad a un Carnaval del que el Concello ha asumido la organización y diseñado los eventos. El festival tradicional también permitió degustar empanada y los dos postres más tradicionales del Entroido: filloas y orellas.

En el día de hoy, el Liborio volverá a tomar protagonismo ya que se celebrará su tradicional quema. La actividad comenzará a las 18.00 horas en las inmediaciones de O Naval, con la salida del Folión de Dorna y el inicio del desfile, momento en el que se descubrirá a quien se dedica el Liborio este año. Tras recorrer A Illa, el Liborio acabará siendo sometido a la purificación del fuego en las inmediaciones de la rampa de O Naval sobre las 20.00 horas.

El sábado, aprovechando las previsiones de buen tiempo, tendrá lugar el Desfile de Carrozas, que partirá a las 17.30 horas de la Casa do Mar.