Rodrigo de Mendoza vuelve a ser de sentido único desde hoy

La avenida Rodrigo de Mendoza volverá a ser de sentido hoy desde hoy miércoles. Así lo anunció ayer el Ayuntamiento de Vilagarcía a través de un comunicado. De este modo, y como estuvo sucediendo desde principios de enero, solo podrán circular los vehículos en sentido As Carolinas. El corte será efectivo desde la glorieta de la Marina Española.

Entre el jueves pasado y ayer, el tráfico fue de doble sentido gracias a las gestiones del Ayuntamiento para que, durante los días principales del Carnaval, no se produjeran más problemas de tráfico que los que suelen causar este tipo de obras. Ahora, se retoman los trabajos del tanque de tormentas de Fexdega y de su conexión con el río de O Con.

Precisamente por la necesidad de conectar el tanque de tormentas con el río, el tráfico debe ser unidireccional durante las semanas en que la empresa Petrolam instala las tuberías que cruzan Rodrigo de Mendoza. Por lo tanto, a partir de hoy, los vehículos procedentes de Cambados podrán continuar con normalidad hasta A Florida, pudiendo girar a la derecha en Fexdega, As Bocas o A Laxe, e incluso a la izquierda hacia el instituto Castro Alobre. Los procedentes de Caldas o Pontevedra solo podrán llegar hasta la rotonda de A Laxe y Ramón Cabanillas.