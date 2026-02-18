Tráfico
Rodrigo de Mendoza vuelve a ser de sentido único desde hoy
A.M.
La avenida Rodrigo de Mendoza volverá a ser de sentido hoy desde hoy miércoles. Así lo anunció ayer el Ayuntamiento de Vilagarcía a través de un comunicado. De este modo, y como estuvo sucediendo desde principios de enero, solo podrán circular los vehículos en sentido As Carolinas. El corte será efectivo desde la glorieta de la Marina Española.
Entre el jueves pasado y ayer, el tráfico fue de doble sentido gracias a las gestiones del Ayuntamiento para que, durante los días principales del Carnaval, no se produjeran más problemas de tráfico que los que suelen causar este tipo de obras. Ahora, se retoman los trabajos del tanque de tormentas de Fexdega y de su conexión con el río de O Con.
Precisamente por la necesidad de conectar el tanque de tormentas con el río, el tráfico debe ser unidireccional durante las semanas en que la empresa Petrolam instala las tuberías que cruzan Rodrigo de Mendoza. Por lo tanto, a partir de hoy, los vehículos procedentes de Cambados podrán continuar con normalidad hasta A Florida, pudiendo girar a la derecha en Fexdega, As Bocas o A Laxe, e incluso a la izquierda hacia el instituto Castro Alobre. Los procedentes de Caldas o Pontevedra solo podrán llegar hasta la rotonda de A Laxe y Ramón Cabanillas.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Los bateeiros alertan de la instalación de más «long-line» para mejilla en Noia
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad