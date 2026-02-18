Parlamento
Reclaman nuevas plazas judiciales en los tribunales de Vilagarcía
La Comisión Institucional del Parlamento de Galicia alcanza el acuerdo
E.P.
La Comisión Institucional del Parlamento de Galicia acordó reclamar al Gobierno de España la creación de nuevas plazas judiciales y la dotación de más personal en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial de la comunidad.
Fue una propuesta de BNG arropada por socialistas y conservadores mediante la que se insta a la Xunta a impulsar o ejecutar, según sus competencias, las actuaciones necesarias para la creación de nuevas plazas judiciales en los tribunales de instancia de Vilagarcía, Ribeira, Carballo, Viveiro y Sarria.
De igual modo se exige que se incremente el cuadro de personal en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, de conformidad, como mínimo, con las nuevas plazas judiciales a crear.
Por otra parte, PP y BNG aprobaron, con la abstención del PSOE, una proposición de los conservadores instando a la Xunta a impulsar el alta, actualización y mantenimiento de los datos del Registro de las Policías Locales de Galicia.
Quiere hacerse en sintonía con la Fegamp con el propósito de «garantizar la coordinación eficaz» de los cuerpos.
