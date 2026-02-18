Reclaman nuevas plazas judiciales en los tribunales de Vilagarcía

La Comisión Institucional del Parlamento de Galicia acordó reclamar al Gobierno de España la creación de nuevas plazas judiciales y la dotación de más personal en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial de la comunidad.

Fue una propuesta de BNG arropada por socialistas y conservadores mediante la que se insta a la Xunta a impulsar o ejecutar, según sus competencias, las actuaciones necesarias para la creación de nuevas plazas judiciales en los tribunales de instancia de Vilagarcía, Ribeira, Carballo, Viveiro y Sarria.

De igual modo se exige que se incremente el cuadro de personal en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, de conformidad, como mínimo, con las nuevas plazas judiciales a crear.

Por otra parte, PP y BNG aprobaron, con la abstención del PSOE, una proposición de los conservadores instando a la Xunta a impulsar el alta, actualización y mantenimiento de los datos del Registro de las Policías Locales de Galicia.

Quiere hacerse en sintonía con la Fegamp con el propósito de «garantizar la coordinación eficaz» de los cuerpos.