El proyecto europeo sobre la sostenibilidad del suelo del viñedo convoca al sector de O Salnés

La Mancomunidade do Salnés convoca a los profesionales del sector vinícola de O Salnés a una jornada técnica para presentar el proyecto europeo en el que participa sobre la gestión sostenible de los suelos en viñedos. Tendrá lugar el 23 de febrero, en el auditorio de Ribadumia, de 9.00 a 14.00 horas, y también se realizará una encuesta y un taller participativo.

El nombre de la iniciativa es «Soil&WineResidues» y está coordinada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para abordar el deterioro de la salud y la calidad de los suelos de los viñedos de España, Portugal y tres regiones francesas.

Participan 14 socios y cuenta con financiación del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (Sudoe).

Entre otras cuestiones incluye intervenciones directas como la que acogerá Ribadumia en unos días. El programa empezará con una introducción a cargo del presidente comarcal, David Castro, y le seguirá una presentación de la iniciativa con Juan José Villaverde, científico de la Misión Biológica de Galicia.

Posteriormente tendrán lugar ponencias de Óscar J. Prado Rubianes, director de Aeris Tecnologías Ambientales SL, y de Gustavo Cochón Rodríguez, maestro compostero de la Mancomunidade y consultor en Ingeniería y Gestión Medioambiental (MdS).

Habrá un turno para preguntas y respuestas y una pausa para el café, retomándose el programa sobre las 10.25 horas. En ese momento, el director de Viticultura de Bodegas Paco & Lola y dinamizador de la encuesta participativa elaborada por la USC, Diego García, realizará una consulta al público asistente y explicará esta herramienta como parte del proyecto.

Noticias relacionadas

En cuanto al taller participativo, se realizará un análisis conjunto de problemáticas identificadas en los resultados preliminares de esta misma y se abordará la prioridad de necesidades.