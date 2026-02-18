Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Próximo inicio de la obra de Bouza de Abaixo

La junta de gobierno de Vilagarcía ha adjudicado la dirección de obra y el plan de seguridad de la reforma integral de Bouza de Abaixo (Vilagarcía) a la empresa Proyectos y Obras de Estructuras e Instalaciones y a la arquitecta Olalla Ríos Riveiro. De este modo, está previsto que los trabajos empiecen en cuestión de días. El plazo de ejecución es de ocho meses.

