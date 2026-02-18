Pendientes de la «Queima do Vimbio» y los «choqueiros»

Una vez superado el desfile del Martes de Entroido, y cuando aún resuenan los ecos del certamen de comparsas, O Grove se dispone a cerrar su fiesta de Carnaval.

El viernes se celebra el tradicional Enterro da Sardiña, con salida de la comitiva fúnebre a las 20.00 horas desde la Praza de Arriba.

Tras esta cita, en la que designar al «Choqueiro Maior», todas las miradas se centrarán en San Vicente, donde el sábado por la tarde la asociación Roza do Pedrol organiza la tradicional «Queima do Vimbio», y cuando los «choqueiros» se convierten en los grandes protagonistas. Aunque también lo serán las comparsas, que tienen previsto actuar en la Casa da Cultura Ángel Vázquez Hereder.

Un momento del desfile celebrado ayer. / Paco Luna

Hablando de «choqueiros», decir que Encarna Prieto se llevó el premio (100 euros) reservado a esta modalidad en categoría infantil en el desfile-concurso del martes, en el que Silvia Vidal ganó el concurso individual (150 euros) con el disfraz «Ruleta meca».

El mejor grupo en categoría infantil fue el del ANPA Julia Becerra Malvar, que se llevó 800 euros, mientras que la mejor pareja (200 euros) fue la de «Diosas del mar reciclado».

En cuanto a los adultos, los «Heroes da Ría» de la asociación Volandeira se llevaron los mil euros del primer premio en grupos de más de 12 miembros, mientras que «Érase unha vez» consiguió 800 tras ganar en grupos de menos de 12 integrantes.

«Camaleón» fue la mejor pareja de adultos e Iria Veiga Rabuñal ganó el concurso de disfraces individual, también en el apartado reservado a mayores de 14 años.