Nueva salida de vía en la carretera de Catoira
M. Méndez
Catoira
La transitada carretera PO-548, que une Vilagarcía de Arousa con Pontecesures, fue escenario esta tarde de un nuevo accidente de circulación. Y como tantas otras veces, sucedió a la altura del Concello de Catoira.
En esta ocasión no hay que lamentar víctimas personales, según confirman los efectivos de Protección Civil de la localidad vikinga.
El accidente, ocurrido en el lugar de Baiuca (Gondar) consistió en una salida de vía, tras la cual el turismo implicado quedó subido al quitamiedos.
