Mar mantiene a flote a Mexillón de Galicia con 340.000 euros más

La Consellería do Mar y el Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia han ratificado dos convenios de colaboración más.

Esta vez por importe total de 540.000 euros y el objetivo de «seguir reforzando la competitividad e internacionalización del producto acuícola» a partir de acciones que, como «la monitorización del rendimiento del bivalvo», permitan estimar «su valor nutritivo, comercial y ecológico».

Así lo acordaron Marta Villaverde y Mané Calvo, los respectivos responsables de las dos partes firmantes y los encargados de insistir nuevamente en lo mucho que representa el mejillón para la economía gallega.

Tanto es así que, insisten en la Consellería, son 2.000 las bateas de toda Galicia adheridas a la DOP. Aunque también es cierto que solo el 10% de su producción sale al mercado amparada por ese sello de calidad y diferenciación, lo cual deja claro que queda mucho camino por recorrer hasta lograr la plena implicación del sector acuícola en este proyecto.

Momento de la firma del convenio. / Xoán Álvarez

Algo que la Consellería do Mar no considera un problema a la hora de conceder los 340.000 euros que pone sobre la mesa en esta ocasión.

Una cantidad que se suma a los 200.000 euros que deben salir del propio Consello para hacer realidad esta nueva estrategia, en la que vuelven a introducirse «actividades promocionales destinadas a divulgar esta DOP».

Para este fin esperan contar con la colaboración de «influencers» capaces de «fusionar entretenimiento, proyección, creatividad y contenidos con gran potencial de interacción para la marca Mexillón de Galicia».

El Consello Regulador celebró el 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia y un pleno. / Iñaki Abella

A mayores, pretenden elaborar «una historia gráfica» de tintes humorísticos que mostrará en el boletín informativo trimestral de Mexillón de Galicia «las características que hacen único este producto».

Los convenios firmados ayer deben servir, asimismo, para organizar «una jornada de exaltación que contará con la participación de representantes del sector, y en la que se abordará la relevancia y repercusión de la marca DOP y la versatilidad culinaria del bivalvo estrella de las rías gallegas».

En definitiva, otra línea de entendimiento con la que Mar quiere dar aire y mantener a flote a esa DOP que, dada su baja relevancia en cuanto a volumen despachado, insiste en reclamar la implicación del sector.