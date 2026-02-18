La magia de Alicia triunfa en Vilagarcía

La charanga Trazos, de Redondela, se alzó ayer con la victoria en la categoría reina del concurso de disfraces de Vilagarcía, embolsándose un premio de 1.300 euros. Y lo hizo con una trabajada reinterpretación de la historia de Alicia en el país de las maravillas.

Así lo decidió el jurado tras un animado desfile que reunió a una treintena de grupos y a más de un millar de personas disfrazadas por las calles de Vilagarcía durante algo más de una hora. El segundo premio se quedó en casa, pues recayó en el «Show del Gran Hotel», de Os Remolóns (que obtuvieron 800 premios), mientras que el tercero fue para el colorido y caribeño «Jardín de ilusión» de As Sonecas, de Poio, que se llevaron 500 euros.

Dos niñas disfrazadas de quesos. | NOÉ PARGA

Pese a la incómoda y pertinaz lluvia, Vilagarcía pudo celebrar con éxito su actividad central del Entroido. Ni el público, protegido con paraguas, abandonó las aceras de la ciudad, ni los participantes en la marcha dejaron de bailar a pesar de la desapacible meteorología. Con 7.300 euros en premios, el concurso de Vilagarcía atrajo a grupos de varios puntos de la provincia, como Poio, Marín o Redondela, pero también a formaciones próximas, como Os Remolóns, y a padres y alumnos de colegios como los de A Escardia, O Piñeiriño o Baión.

Dos niños de Rianxo, en la popular escena de la película «Titanic» | NOÉ PARGA

Las temáticas y el estilo de los disfraces eran muy heterogéneos. A Escardia hizo reír al público a carcajadas con su sátira sobre un presunto intento de Donald Trump de invadir la isla de Cortegada, rápidamente repelido por una tropa de «mariskapdoras». Su idea y su interpretación les valió una mención especial del jurado.

Trump muestra el proyecto que, según A Escardia, tiene en mente para Cortegada. | NOÉ PARGA

«Menudo Panorama», por su parte, se embolsó los 500 euros del premio a la mejor animación tras poner a bailar al público con su animada verbena, en la que no faltaban ni los trajes más estrafalarios y coloridos ni los aplaudidores de plástico que la popular orquesta ha hecho famosos con sus conciertos.

El «Jardín de ilusión» de Poio que animó las calles de Vilagarcía con su música y su coreografía. | NOÉ PARGA

Los espectadores más atrevidos no dudaron tampoco en corear «Susanita tiene un ratón», banda sonora de una comparsa formada por grandes ratas, algunas de las cuales, como es lógico, aprovecharon para echar un ojo al interior de los contenedores de la basura. Procedentes de Poio, As Sonecas protagonizaron una auténtica fiesta floral y musical de inspiración brasileña, con los elaborados trajes de las bailarinas y el pegadizo sonido de un grupo de batucada.

Entre el público también había mucha gente disfrazada. | NOÉ PARGA

El disfraz elegido para la ocasión por Os Remolóns, de Sobradelo, también rebosaba originalidad, buen hacer y amor por los detalles. Titulado «Gran Hotel», recreaba un hotel de lujo del siglo XIX, con sus botones, sus camareras de piso y su recepción rodante llena de llaves.

Botones del Gran Hotel de Os Remolóns. | NOÉ PARGA

El impresionante dragón chino confeccionado por los Chimpavasos de Vilanova se llevó los 500 euros a la mejor carroza. También gustaron mucho la gran colmena de abejas de la Anpa de Sestelo (Baión) o el cine Avenida, de Rianxo, que obtuvo los 600 euros del primer premio para grupos de menos de 20 personas con una composición en la que no faltaron ni un Brian crucificado ni un Shrek de gesto amable.

Abejas y apicultores del colegio de Baión. | NOÉ PARGA

Pero aunque los disfraces y las coreografías más elaborados fuesen los de los grupos con más miembros, también se vieron composiciones muy logradas en las modalidades de «choqueiros» o parejas. Desde un operario y un gran cono rojo de tráfico que se pasaron toda la tarde señalizando «fochancas» hasta un grupo de jinetes y amazonas, pasando por un envalentonado Donald Trump que se paseó con un cartel de «Spain is for me».

Una de las particularidades del Carnaval es que debe servir para reírse, reflexionar o ironizar sobre asuntos a menudo serios o de actualidad. Por eso, no faltó una aguda alusión a los «globos de Varela», el racimo de globos de helio que iba al soltar el Ayuntamiento de Vilagarcía el día de Nochevieja a mediodía, y que costó casi 10.000 euros, detalle que no pasaron por alto los autores del disfraz, con un pequeño letrero que lo recordaba.

La moda de los gimnasios, con un grupo de esforzados levantadores de pesas, la contaminación del mar, o los «remendos de armario» elaborados por un grupo de Meis fueron otros asuntos que de una u otra forma salieron a relucir.