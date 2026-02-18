Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia obliga a aplazar la Queima do Liborio en A Illa

El desfile se trasladará a mañana con el mismo horario y actividad

El Liborio tardará un día más en salir a causa de la lluvia y el viento.

El Liborio tardará un día más en salir a causa de la lluvia y el viento. / Noe Parga

Adolfo Gago

A Illa

El Concello de A Illa ha decidido aplazar a mañana la celebración de la tradicional Queima do Liborio debido a las malas condiciones meteorológicas que se registran en el municipio y que convierten en inviable la celebración del evento. Las actividades que se celebran en torno a la quema de esta figura típica del Entroido isleño se mantendrán mañana, como la salida del Folión de la Asociación Cultural Dorna o la presencia de la Charanga Fanfarria Furruxa.

La figura del Liborio, que siempre representa a un personaje de actualidad en los últimos 365 días, saldrá de las inmediaciones de la Escola de Pau mañana a las 18.00 horas y, tras desfilar por las calles del municipio escoltado por todas sus viudas, será quemado en O Naval sobre las 20.00 horas.

