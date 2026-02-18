La lluvia obliga a aplazar la Queima do Liborio en A Illa
El desfile se trasladará a mañana con el mismo horario y actividad
El Concello de A Illa ha decidido aplazar a mañana la celebración de la tradicional Queima do Liborio debido a las malas condiciones meteorológicas que se registran en el municipio y que convierten en inviable la celebración del evento. Las actividades que se celebran en torno a la quema de esta figura típica del Entroido isleño se mantendrán mañana, como la salida del Folión de la Asociación Cultural Dorna o la presencia de la Charanga Fanfarria Furruxa.
La figura del Liborio, que siempre representa a un personaje de actualidad en los últimos 365 días, saldrá de las inmediaciones de la Escola de Pau mañana a las 18.00 horas y, tras desfilar por las calles del municipio escoltado por todas sus viudas, será quemado en O Naval sobre las 20.00 horas.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación