Jóvenes talentos locales hablan de su experiencia en «(In)fórmate» de Vilagarcía

La Concellería de Xuventude ya tiene todo listo para la cuarta nueva edición de la jornada sobre formación y futuro «(In)fórmate», que tiene lugar este viernes. Hoy avanzó que tres vilagarcianos, dos de nacimiento y uno de adopción, protagonizarán uno de los actos. Son Alba Tomé, Carla Rivas y Manuel Souto y explicarán, a través de un vídeo, sus trayectorias profesionales. El programa reunirá a más de cuatrocientos estudiantes de cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Vilagarcía.

Fuentes municipales recordaron que Tomé es escritora y comunicadora audiovisual, especializada en Periodismo por la USC y que en la actualidad coordina la comunicación del Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA). Además, acaba de publicar su primera novela, «As humidades».

Por su parte, la carrilexa Carla Rivas, nominada como mejor actriz de reparto en los premios Maestro Mateo de 2024 por «O Corno», es estudiante del grado de Xestión Industrial da Moda en la Universidade da Coruña. Y en cuanto a Manuel Souto -que aunque nacido en Valencia, reside en Vilagarcía-, es licenciado en Química por la Universidad de Valencia y en Ingeniería Química por la de Estrasburgo, doctor en Ciencias de Materiales por el Institut de Ciència de Materials de Barcelona, y actual profesor investigador en la USC.

«Después de conocer estos ejemplos, los estudiantes asistirán a un relatorio-coloquio más centrado en la propia esencia de «(In)fórmate», es decir, la instrucción y el futuro laboral», explicaron fuentes municipales.

En este caso también habrá presencia vilagarciana, y de nuevo un caso de éxito: Mar Rodríguez Meseguer, técnica de empresas y actividades turísticas, fundadora y CEO de la agencia Tee Travel y actual presidenta de la Asociación Galega de Axencias de Viaxe. Junto a ella, en el escenario del auditorio, estarán Diana Fernández, doctora en Desarrollo Regional e Integración Económica y coordinadora del programa «A ponte entre o ensino medio e a USC»; y Olga Súarez, periodista y coordinadora de la da Guía de Estudos Superiores de Galicia.

Cabe recordar que la jornada organizada por el Concello de Vilagarcía arrancará a las 10:00 horas con dos turnos de estudiantes que coincidirán a las 11:10 en la sala principal para conocer las trayectorias profesionales de tres jóvenes de la ciudad y participar en el coloquio sobre formación y salidas laborales. Fuera, en los vestíbulos, una veintena larga de instituciones y empresas -incluidas todas las universidades gallegas y la UNED- informarán de su oferta.