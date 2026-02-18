Los depuradores de moluscos vuelven a elegir presidente
Se busca sucesor para Tito Fariña y su equipo
En la nueva directiva hay socios de Arousa, Marín y Vigo
La Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), con sede en Vilagarcía y participada por 45 empresas capaces de facturar más de 300 millones de euros anuales y generar más de un millar de empleos directos, está a punto de renovar, después de muchos intentos, su equipo directivo.
No se repartieron aún los cargos, pero al menos hay consenso respecto a una posible junta directiva presentada para relevar al equipo que dirigía el cambadés Roberto Fariña Charlín (Tito), quien llevaba mucho años pidiendo el relevo al frente de la entidad.
En la propuesta validada aparece José Luis Monteagudo Doval, representante de la Cooperativa de Productores Mejilloneros de Cabo de Cruz (Asmecruz), que pasa a abanderar a los depuradores junto a Luis Sineiro Montes, en representación de Mares de Galicia (Marín); Manuel Uxío Blanco Álvarez, de Mariscos Campelo (Vigo) y Esteban Castro Pouso, de Mariscos Escacha (O Grove).
Junto a ellos, Felipe Álvarez Darriba, de la firma Mariscos Inés (Redondela); Fernando Oubiña Somoza, de Mariscos Laureano (Cambados); y Carlos Alberto Cacabelos Caamaño de la empresa Mariscos Malliño, con sede en Sanxenxo.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026