Los depuradores de moluscos vuelven a elegir presidente

La Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), con sede en Vilagarcía y participada por 45 empresas capaces de facturar más de 300 millones de euros anuales y generar más de un millar de empleos directos, está a punto de renovar, después de muchos intentos, su equipo directivo.

No se repartieron aún los cargos, pero al menos hay consenso respecto a una posible junta directiva presentada para relevar al equipo que dirigía el cambadés Roberto Fariña Charlín (Tito), quien llevaba mucho años pidiendo el relevo al frente de la entidad.

En la propuesta validada aparece José Luis Monteagudo Doval, representante de la Cooperativa de Productores Mejilloneros de Cabo de Cruz (Asmecruz), que pasa a abanderar a los depuradores junto a Luis Sineiro Montes, en representación de Mares de Galicia (Marín); Manuel Uxío Blanco Álvarez, de Mariscos Campelo (Vigo) y Esteban Castro Pouso, de Mariscos Escacha (O Grove).

Junto a ellos, Felipe Álvarez Darriba, de la firma Mariscos Inés (Redondela); Fernando Oubiña Somoza, de Mariscos Laureano (Cambados); y Carlos Alberto Cacabelos Caamaño de la empresa Mariscos Malliño, con sede en Sanxenxo.