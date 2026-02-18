A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»

Almeja, navaja y probablemente algas. El agua dulce se ha llevado por delante casi toda la producción que circula por la lonja de A Illa, y lo que es peor, probablemente el futuro durante varios años. Así lo reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, que ayer apuntaba a que todos los proyectos de regeneración que se han llevado a cabo este año se han ido al garete al haber sido arrasados por las riadas. «Se han invertido 120.000 euros en regeneración de los bancos y todo lo que hemos sembrado no ha servido para nada; no nos va a quedar otra que volver a empezar, a partir de cero, pero sabiendo que, por delante, nos queda un ciclo mínimo de tres años para regenerar y siendo conscientes de que no habrá reclutamiento natural».

Las riadas que han golpeado la ría de Arousa tras los temporales «van a dejar a las cofradías que vivimos fundamentalmente del marisqueo en la ruina; estábamos en una situación grave, en la UCI, pero lo que está pasando ahora nos va a acabar de matarnos». Esa situación va a conllevar ajustes importantes en cuestiones como el número de trabajadores en cofradías como A Illa y Vilanova, que ya han comenzado a analizar la posibilidad de aplicar algún tipo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) porque «las cuentas no dan y la situación no pinta nada bien ni para los trabajadores ni para el sector, ya que una cosa no vive sin la otra».

Las algas pueden ser el próximo recurso en el que se descubra el efecto negativo del agua dulce. Los submarinistas de A Illa no salieron ayer al mar, pero lo harán hoy a fin de muestrar cual es la situación de las seis especies que se comercializan en la lonja de A Illa. «Millán reconoce que «otros años ya estaríamos extrayendo algas, pero la sucesión de borrascas que hemos sufrido ha limitado los afloramientos por eso van a mirar como se encuentran y, en caso de que sea otra hecatombe, es probable que soliciten una ayuda por causas de fuerza mayor». En A Illa se comercializan seis especies diferentes de algas que, cada año, suponían el paso de 350 toneladas de este recurso que pasaban por la lonja isleña, suponiendo un importante ingreso que también se encuentra en riesgo a causa del agua dulce. Las que ya no van a faenar son las mariscadoras a pie que, desde hoy, recorrerán las playas para verificar la mortandad de la almeja de talla comercial y valorar la mortandad que sufren las zonas donde había regeneración natural de las diferentes especies.

El golpe del agua dulce también ha impactado en otras cofradías, como la de Carril o los parquistas, que también están detectando una enorme mortandad.