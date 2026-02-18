O Grove convoca a los vecinos para explicarles la humanización de O Sineiro

El Concello de O Grove convoca a los vecinos del barrio de O Sineiro a una charla informativa que tendrá lugar hoy, para explicares cómo afectará a la zona el proyecto de humanización que empezó la semana pasada. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el local de la asociación de vecinos.

El alcalde, Jose Cacabelos, explicó ayer que no solo se trata de dar parte de cómo serán los trabajos, sino de indicar los cambios de sentidos y otros efectos que tendrá este proyecto, que está valorado en casi 800.000 euros, financiados con el Plan Extra y el +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Cabe recordar que se trata de una segunda fase para este barrio, para transformar las calles Extremadura, Valencia y Rioja. El objetivo es reorganizar los espacios para mejorar la seguridad, la movilidad y la accesibilidad peatonal, además de mejorar la estética de estos viales.