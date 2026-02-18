Las comparsas no solo concursan, sino que también hacen una labor social

Históricamente, las comparsas son el engranaje del Entroido Meco. Pero, como todos los años, no hay que pensar solo en las que se crean para participar en el concurso anual, sino también en aquellas que se forman solo para animar el ambiente en las calles, bares y allí donde se les requiere.

Es el caso de la comparsa A Tolaina, compuesta por algunos de los más veteranos protagonistas del carnaval de O Grove y una de las que llevan días divirtiendo a propios y extraños.

Entre ellos, los usuarios del centro de día Mimosas, creado para acompañar y dar apoyo a las personas mayores de la localidad, promoviendo su autonomía y facilitando su permanencia en el entorno comunitario.