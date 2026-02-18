Las comparsas no solo concursan, sino que también hacen una labor social
M. Méndez
O Grove
Históricamente, las comparsas son el engranaje del Entroido Meco. Pero, como todos los años, no hay que pensar solo en las que se crean para participar en el concurso anual, sino también en aquellas que se forman solo para animar el ambiente en las calles, bares y allí donde se les requiere.
Es el caso de la comparsa A Tolaina, compuesta por algunos de los más veteranos protagonistas del carnaval de O Grove y una de las que llevan días divirtiendo a propios y extraños.
Entre ellos, los usuarios del centro de día Mimosas, creado para acompañar y dar apoyo a las personas mayores de la localidad, promoviendo su autonomía y facilitando su permanencia en el entorno comunitario.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- Casa Samuel, de ultramarinos en 1946 a referencia hostelera en 2026