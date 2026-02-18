Cerca de 2.000 personas formarán parte de la comitiva de carrozas y disfraces que acompañará al Momo en el tradicional desfile que pone punto y final al Carnaval en la comarca de O Salnés. La Festa do Momo fue presentada ayer en Vilanova por el alcalde Gonzalo Durán, el edil de Cultura, Javier Tourís, y el artista Xacobe Pérez, que volverá a ejercer de maestro de ceremonias en el evento.

Con cuatro días por delante, Tourís explicó que «ya tenemos 22 comparsas inscritas, cinco de ellas de las más multitudinarias de Galicia y que, solo ellas, movilizan a unas 600 personas, lo que da idea de la magnitud de personas que acaba arrastrando el Momo». El edil reconocía que «en estos momentos, hay 1.500 personas inscritas, pero todavía se puede sumar más gente por lo que estimamos que rondaremos los 2.000 participantes». Además, se contará con la presencia de animación musical, ya que participarán dos charangas muy conocidas de la comarca de O Salnés y el grupo Os Dinámicos.

El desfile arrancará a partir de las 17.00 horas y se espera que lo contemplen entre 15.000 y 20.000 personas, por lo que desde el Concello hacen un llamamiento a que la gente se acerque a Vilanova con tiempo suficiente, estacionando sus vehículos en las zonas del muelle de Vilanova o en el entorno de O Terrón, donde se han habilitado los parkings disuasorios.

En cada Festa do Momo, un destacado humorista gallego colabora con la organización, participando en la carroza central del evento y caracterizándose con la temática. Este año, el elegido ha sido Pepo Suevos y, tal y como explica el alcalde, «ya solo nos queda dar a conocer el nombre de la figura que se quemará en la zona de O Cabo». Al igual que otros años, el Concello ha ido dando pistas de quien puede ser la figura de actualidad elegida. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que se abordan cuestiones como las tierras raras o la convulsa política internacional, dejando caer que estarían dispuestos a vender A Illa para aprovechar las tierras raras. El vídeo ya se ha viralizado en redes sociales, acumulando unas 27.000 visitas y situándose casi a la para que los de años anteriores.

El recorrido de la figura será el mismo de años anteriores, con salida desde el Concello paso por la avenida do Recheo, Po-306, Avneida Augusto González Besada para finalizar en las inmediaciones de la escultura del Momo, donde la figura será sometida a la purificación mediante el fuego ya bien entrada la noche. No faltarán, en ese momento, los tradicionales responsos y letanías que acompañan al Momo en su despedida.