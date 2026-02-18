Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Catoira preestrena en primicia la nueva obra de Ibuprofeno Teatro

Cartel de la obra de Ibuprofeno Teatro. | FDV

Catoira acogerá este domingo, a las 19.00 horas, y en primicia, el preestreno de la obra «Bioconstrución», de Ibuprofeno Teatro. La entrada es gratuita como parte del acuerdo firmado entre el Concello y la compañía para la cesión del uso del auditorio para sus ensayos. El concejal de Cultura, Raúl Gómez, indica que se trata de una comida existencialista con música en directo.

