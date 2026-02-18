El Castro de Alobre, víctima del botellón y los gamberros
M. Méndez
Vilagarcía
Aún a pesar del mal tiempo, la gran zona verde del Castro de Alobre, en pleno centro de Vilagarcía de Arousa, sigue recibiendo la visita de jóvenes que practican botellón y otros que se dedican al vandalismo como forma de pasar el rato.
Esto se hace notar en la cantidad de basura acumulada en el lugar, la presencia de mobiliario urbano destrozado y las pintadas que cubren tantos papeleras como las rocas de la zona arbolada del parque, señales informativas e incluso los bancos de granito existentes en esta zona de ocio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove
- Fincas desde 20 euros: el Banco de Terras oferta 36 parcelas en el área de O Salnés
- Los indicios apuntan a la presencia de un narcosubmarino en la ría de Arousa
- La Guardia Civil despliega un operativo antidroga en O Grove
- Gardacostas advierte de un riesgo «extremo» para la navegación
- La ría de Arousa ultima un cierre masivo del marisqueo a pie por la mortandad
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación