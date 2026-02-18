Negociación política
Arreglar las calles, «condición principal» del BNG de Vilagarcía para apoyar el presupuesto
El grupo nacionalista también reclama un plan de mantenimiento
El BNG de Vilagarcía pone como condición «principal» para apoyar el presupuesto del gobierno socialista que se incluya un plan de mantenimiento de calles y la reparación de las necesarias, tanto en el centro urbano como en el rural.
La formación mantiene viva la negociación del documento económico que está previsto someter a aprobación del pleno durante este primer trimestre. Las conversaciones llevan activas varios días y los nacionalistas avanzaron ayer que una de sus peticiones y además «condición principal», es el arreglo de las calles que están generando «denuncias y peticiones de los vecinos».
Es una situación que se produce en varios lugares y «no se puede seguir ignorando el estado en que se encuentran» en cuestiones como baldosas levantadas y otras deficiencias.
Además de reparaciones, los concejales Xabier Rodríguez y Rosa Abuín consideran que hace falta un plan de mantenimiento que «garantice que la situación actual no se vuelva a repetir».
Y es que como ya indicaron hace unos días, el Bloque tiene «claro» que «los presupuestos de 2026 deben escapar de grandes obras faraónicas y centrarse en la reparación y el mantenimiento de las diferentes parroquias de la ciudad, así como de las estructuras municipales».
Para los nacionalistas esta petición es importante porque «un Concello debe primar la seguridad de sus vecinos y el estado actual en el que se encuentra Vilagarcía debe cambiar. La aprobación de unos presupuestos que incluyan nuestras propuestas repercutirá positivamente en el día a día de los vilagarcianos», añadieron. Cabe recordar que el Ejecutivo de Alberto Varela está en minoría y precisa de acuerdos con fuerzas de la oposición .
