Ofrenda floral y poemas
El BNG celebra su tradicional homenaje a Rosalía en Carril
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía celebra este domingo, día 22, su tradicional homenaje a Rosalía de Castro. El acto será a las 12.30 horas, junto al busto de la poeta, y consistirá en una lectura de poemas y en una ofrenda floral. Se trata de un acto reivindicativo, abierto al público, que coincide con el Día de Rosalía (que será el lunes 23) y con el aniversario de la autora. El BNG se aparta de las «visiones edulcoradas y reducidas al ámbito escolar» sobre la poeta.
