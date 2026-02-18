El BNG celebra su tradicional homenaje a Rosalía en Carril

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía celebra este domingo, día 22, su tradicional homenaje a Rosalía de Castro. El acto será a las 12.30 horas, junto al busto de la poeta, y consistirá en una lectura de poemas y en una ofrenda floral. Se trata de un acto reivindicativo, abierto al público, que coincide con el Día de Rosalía (que será el lunes 23) y con el aniversario de la autora. El BNG se aparta de las «visiones edulcoradas y reducidas al ámbito escolar» sobre la poeta.