Periodismo
Arturo Lezcano presenta en O Grove su libro sobre la emigración gallega
A.M.
O Grove
La Sala das Cunchas, del Concello de O Grove, acoge este viernes la presentación de «O país invisible», obra del periodista Arturo Lezcano sobre la emigración gallega a América. El acto es a las 19.30 horas, y acompañará al autor la grovense Lanzada Calatayud, consultora de turismo. «O país invisible» (Libros del K.O.) es una obra con ediciones en gallego y castellano en la que Lezcano reúne historias y testimonios de decenas de emigrantes gallegos, muchos de ellos de Arousa. La obra está teniendo mucho éxito, y de hecho ya está en las librerías la tercera edición.
