Alertan del deterioro del cierre de la vía de la alta velocidad en Catoira

El cierre metálico que debe evitar el paso de personas o animales a la vía del tren de alta velocidad está roto en el entorno del túnel situado junto al puente sobre el río Ulla, en el municipio de Catoira.

Así lo han advertido vecinos, preocupados por la posibilidad de que algún animal pueda aprovechar el mal estado de la valla para adentrarse en la zona de las vías. Preocupan especialmente los jabalíes, ya que en esa misma zona, añaden los vecinos, se aprecia el terreno pisado por estos animales.

Se da la circunstancia de que hace unos días se estuvieron realizando trabajos de desbroce de maleza en la zona, y los denunciantes desconocen si el cierre ya estaba deteriorado con anterioridad a estos trabajos o lo rompió accidentalmente la maquinaria empleada para la limpieza del talud.

Operarios trabajando en la vía convencional, ayer. | NOÉ PARGA

Entre tanto, prosiguen las tareas de puesta a punto de la vía convencional entre Vilagarcía y Santiago, que permanece cerrada desde hace unas semanas. Ayer mismo, un grupo de operarios trabajaban en la zona para mejorar la seguridad de los márgenes.

Los usuarios de Padrón, Pontecesures y Catoira siguen sin servicio ferroviario y están siendo trasladados por carretera, mientras que los trenes regionales que hacían parada en esas estaciones, mantienen su actividad, pero por las vías del Eixo Atlántico.

Noticias relacionadas

Desde Renfe atribuyen la situación a las condiciones meteorológicas adversas que se han vivido con los últimos temporales y explican que se están revisando de forman pormenorizada las vías para descartar daños que puedan afectar a la seguridad del tráfico. Por el momento, los gestores no pueden determinar cuándo se restablecerá el servicio.