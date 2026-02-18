Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

Cineclub

Ádega proyecta hoy la película «Un simple accidente»

El Cineclube Ádega de Vilagarcíza proyecta hoy la coproducción irano-franco-luxemburguesa «Un simple accidente», escrita y dirigida por Jafar Panahi. Se trata de «una demoledora fábula en clave de thiller dramático sobre el Irán actual y la vida del propio director».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents