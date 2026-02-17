El Xuven convierte sus canastas en ejemplo

El Xuven volvió a convertir el baloncesto en un gesto de comunidad. El club de Cambados participó por segundo año en «Canastas contra el cáncer infantil», la campaña estatal impulsada por la Fundación Unoentrecienmil para recaudar fondos con los que financiar la investigación.

El impulso llega tras el éxito de la pasada edición, cuando la recaudación rondó los 1.500 euros, y se apoya en una idea tan sencilla como poderosa: convertir los puntos que anotan sus equipos en ayuda real.

La mecánica se vivió partido a partido en el pabellón de O Pombal. A pie de grada se instalan huchas y, al término de cada encuentro como local, familias y aficionados realizan sus aportaciones. «Algunos deciden aportar en euros la cantidad de puntos que anotan sus hijos, otros aportan lo que puedan, y así vamos sumando», explica Maribel Oubiña. La campaña incluye también a los dos equipos sénior, masculino y femenino, y el propio club añade una cantidad para reforzar el total.

La actividad se extendió durante dos fines de semana para dar margen a que todas las categorías disputen al menos un partido en casa. El pasado fin de semana la recaudación ya superaba los 500 euros y, finalmente, la cifra se redondeó hasta los 650 como balance de esta edición. La idea es que nadie se quede fuera: cada gesto suma, sea cual sea la aportación

La elección de fechas no es casual: coincide con el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, un recordatorio de por qué cada canasta cuenta más allá del marcador. La propuesta nació del interés de Alberto Rodríguez, director técnico, y encontró respaldo en directiva, familias y aficionados, además de vecinos que se acercan a colaborar. El requisito era mínimo: pasar por O Pombal y aportar un grano de arena a una causa necesaria. n