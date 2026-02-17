Vilanova diseña un plan de tráfico y seguridad para la jornada del Momo

El desfile del Momo es uno de los eventos más importantes de Vilanova de Arousa, una cita que sirve para cerrar el Carnaval en la comarca de O Salnés, donde reúne a miles de personas. Es por ello que el Concello, a través de la Policía Local, ya ha diseñado un Plan de Seguridad Específico para que esa jornada, que está prevista para el próximo domingo, transcurra sin ningún tipo de incidencia.

En este plan van a estar involucrados los departamentos de Cultura, Obras y Servizos, Protección Civil y la propia Policía Local. Para ello, la presencia policial en las calles será de más de una decena de efectivos, que se verán reforzados por cámaras de vídeovigilancia y un dron. Todo será gestionado a través de una sala de emergencias y seguridad, que se situará en la jefatura de la Policía Local.

En cuanto a los estacionamientos, se habilitarán cuatro zonas diferenciadas. La primera de ellas será para el estacionamiento de carrozas en las inmediaciones de la Estación Marítima y el pabellón. La segunda, para familias con bebés y personas con movilidad reducida en entorno de la plaza de abastos. La reserva para vecinos será en A Basella y en A Cerca, mientras que los asistentes tendrán que estacionar en el muelle o en O Terrón.

Las previsiones apuntan a que el casco urbano recibirá a más de 20.000 personas para descubrir cual será la identidad del Momo este año.