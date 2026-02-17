Vilagarcía acoge una muestra fotográfica sobre Castelao

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao murió en el exilio en 1950, y fue enterrado en el cementerio bonaerense de Chacarita. Más de tres décadas después, sus restos mortales fueron traídos de vuelta a Galicia, para recibir sepultura en el Panteón de Galegos Ilustres, en Santiago de Compostela.

El traslado se consumó el 28 de junio de 1984, y el fotógrafo Xan Carballa tomó decenas de imágenes, desde la llegada del avión de Iberia a Lavacolla hasta la ceremonia religiosa en el interior del Panteón. Una selección de esas fotos integran la exposición que estos puede visitarse en la sala Rivas Briones, en la Rúa do Río (Vilagarcía de Arousa).

La exposición se encuentra en la planta baja de la Rivas Briones. | NOÉ PARGA

El traslado a Galicia de los restos mortales de Castelao ya forma parte de la historia reciente de Galicia. El escritor, político y artista de Rianxo tuvo que exiliarse al inicio de la Guerra Civil y murió en Argentina. Décadas después, el diputado galeguista Camilo Nogueira impulsó el retorno de Castelao, una decisión que fue aprobada por su hermana Tereixa, por las principales figuras del galeguismo histórico, como Ramón Piñeiro o Domingo García Sabell y por los partidos políticos con mayor representación institucional.

La exposición «Castelao, o retorno a Galicia», está compuesta por las fotos de Xan Carballa, y comisariada por el periodista Xosé Enrique Acuña,y es un viaje en el tiempo que permite al espectador conocer, paso a paso, los entresijos de aquella histórica jornada.

Desde las imágenes tomadas en el aeropuerto, al que accedieron un puñado de vecinos de Rianxo, entre ellos varios niños ataviados con trajes tradicionales, hasta las tomadas horas después tanto frente a San Domingos de Bonaval como posteriormente en el casco viejo de Santiago, donde se produjeron incidentes violentos entre la policía y militantes nacionalistas y de extrema izquierda, contrarios al traslado del cuerpo de Castelao, al entender que todavía no se daban en Galicia las condiciones políticas que deseaba el intelectual arousano para regresar.

La exposición es una crónica en blanco y negro, ordenada cronológica y espacialmente, por la que desfilan algunas de las principales figuras de la Transición en Galicia, como el expresidente autonómico Xerardo Fernández Albor, o el profesor Xesús Alonso Montero, recientemente fallecido, miembro activo en el aquel momento del Partido Comunista de Galicia.

Noticias relacionadas

La exposición la organizaron la Diputación de Pontevedra y el Museo Provincial, y podrá visitarse hasta el 29 de marzo.