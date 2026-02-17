Una veintena de niños en la conciliación de Valga

Las jornadas de conciliación organizadas por el Concello de Valga para las vacaciones escolares de Carnaval dieron comienzo ayer en el Auditorio Municipal con casi una veintena de inscritos que, en los próximos días, desarrollarán actividades lúdicas y educativas relacionadas con el Carnaval y algunos de sus personajes más conocidos.

En la sesión inicial, los participantes conocieron a algunos de los protagonistas del Entroido gallego, sus historias e indumentarias, que además pintaron. Por el Auditorio pasaron las imágenes de peliqueiros, boteiros, madamas, cabreiro, felos, galos o pantallas, que son solo algunas de las figuras ancestrales que protagonizan las celebraciones de Carnaval en diferentes localidades gallegas y a los que los pequeños valgueses dieron forma ayer. Después, la actividad consistió en diseñar un disfraz propio. Las actividades, que se dirigen a jóvenes de entre 3 y 16 años de edad, continuarán hasta mañana en horario de 10.00 a 14.00 horas.