Vecinos y técnicos discrepan sobre el calado de la reforma de Veiga do Mar

La renovación integral de la calle Veiga do Mar acaba de entrar en su fase final. El Ayuntamiento de Vilagarcía explicó ayer que la junta de gobierno dio el visto bueno a la contratación de la redacción del proyecto de ejecución por un importe de 18.000 euros.

El Grupo de Estudios y Alternativas 21, el mismo que ya realizó el estudio anterior, dispondrá ahora de tres meses para desarrollar su trabajo. La intención del equipo de Alberto Varela es licitar las obras este mismo año. Estas obras se financiarán a través de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), el programa europeo que sustituye a las EDUSI.

En este caso, Vilagarcía cuenta con casi seis millones de euros: cuatro de ellos provendrán de Europa y el resto del propio Ayuntamiento. En principio, se destinarán 900.000 euros a la reforma integral de Veiga do Mar, un vial muy importante de Vilaxoán pero que presenta en la actualidad importantes carencias en materia de seguridad vial.

Para la redacción del proyecto de implantación, el Grupo de Estudios y Alternativas 21, en el que participan arquitectos, ingenieros y especialistas en movilidad, debe tener en cuenta las aportaciones del vecindario en las diferentes reuniones celebradas en el centro sociocultural en 2023 y 2024.

Asimismo, deberá tenerse presente el resultado de las negociaciones que el propio Ayuntamiento realizó en dos direcciones: por un lado, la cesión de terrenos que permitirá la ampliación de las aceras en la zona más cercana a la Rúa do Preguntoiro; y por otro, la autorización de la Xunta de Galicia para la instalación de semáforos en el cruce de Veiga do Mar con la Avenida de Vilanova (la carretera general de Cambados). «Estas son dos medidas que los vecinos reclaman constantemente, especialmente la segunda, al tratarse de un cruce con cierta peligrosidad», apunta Ravella en un comunicado.

«En la última reunión, celebrada en noviembre de 2024, se pudo constatar la dificultad de combinar las sugerencias de los técnicos, con amplia experiencia en la resolución de problemas de este tipo, con la opinión de algunos vecinos», prosigue el Concello.

«Así, mientras que los técnicos priorizarían la seguridad y la accesibilidad con medidas de pacificación del tráfico, mobiliario urbano, doble acera, etc., hay vecinos que, si bien admiten la necesidad de mejorar la seguridad, también creen necesario mantener la mayor cantidad de plazas de aparcamiento disponibles», prosigue la administración local.

En el anteproyecto (que se incluirá en el plan definitivo), se propone habilitar un aparcamiento gratuito en una parcela municipal a tan solo tres minutos de los aparcamientos actuales. Una inversión que también conlleva ciertas mejoras en las calles Sartaches y Esteiro do Rial (que es la antigua Almirante Fontán). Todas estas condiciones, a las que se suma otra no menos importante -la existencia de una parada para el autobús urbano y la maniobra de marcha atrás que debe realizar- serán las que los técnicos deberán evaluar ahora para elaborar una propuesta final consensuada.