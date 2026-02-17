El PP lamenta la «inacción» de Ravella e Interior ante la narcocasa de Trabanca Badiña

Un aumento de la frecuencia de paso de las patrullas policiales no está siendo suficiente a ojos de los vecinos de Trabanca Badiña que llevan varios años denunciando problemas por la narcocasa que hay en la zona.

Así las cosas, han empezado a llamar a otras puertas y se han reunido con los diputados del PP en el Congreso Juan Bayón, Pedro Pui e Irene Garrido.

Tras escuchar a la Asociación San Miguel, los populares concluyen que se trata de un caso de «inacción» del Concello de Vilagarcía y del Ministerio de Interior y les parece una «auténtica vergüenza» que lleven años quejándose, teniendo que aguantar la presencia de drogodependientes en el parque infantil, bañándose en la fuente pública, además de «peleas constantes, gente trapicheando y drogándose, perros de raza peligrosa sueltos (…) Ojalá no tengamos que lamentar daños, porque luego será tarde», declaró el parlamentario vilagarciano.

A este respecto recordaron que el año pasado se produjo una pelea grave, a martillazos, en el entorno de esta vivienda. Los vecinos «están desesperados», añaden en un comunicado, lamentando que el alcalde y el Concello «le den la espalda al problema» y que Interior «no esté tomando medidas y no refuerce la presencia policial». De hecho, exige que se actúe «de manera inmediata».