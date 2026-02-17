Pontecesures pone en marcha una feria de segunda mano

El Concello de Pontecesures celebrará el próximo 22 de marzo la I Feira de Segunda Man e do Comercio Local, coincidiendo con la festividad de San Lázaro, una de las citas más arraigadas y emblemáticas del municipio. La iniciativa se enmarca dentro de la política municipal de compromiso con el medio ambiente y con la economía circular. A través de la feria, el Concello busca crear un espacio abierto y participativo en el que tanto la ciudadanía como aquellas personas interesadas puedan ofrecer productos usados en buen estado que ya no emplean habitualmente, como ropa, artículos deportivos, productos de puericultura y otros bienes para su reutilización.

La celebración pretende dinamizar la actividad económica del municipio en una fecha señalada como San Lázaro, a fin de apoyar el tejido comercial de proximidad y reforzando el carácter social y festivo de la jornada.