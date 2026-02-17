Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Comercio

Pontecesures pone en marcha una feria de segunda mano

R. A.

Pontecesures

El Concello de Pontecesures celebrará el próximo 22 de marzo la I Feira de Segunda Man e do Comercio Local, coincidiendo con la festividad de San Lázaro, una de las citas más arraigadas y emblemáticas del municipio. La iniciativa se enmarca dentro de la política municipal de compromiso con el medio ambiente y con la economía circular. A través de la feria, el Concello busca crear un espacio abierto y participativo en el que tanto la ciudadanía como aquellas personas interesadas puedan ofrecer productos usados en buen estado que ya no emplean habitualmente, como ropa, artículos deportivos, productos de puericultura y otros bienes para su reutilización.

La celebración pretende dinamizar la actividad económica del municipio en una fecha señalada como San Lázaro, a fin de apoyar el tejido comercial de proximidad y reforzando el carácter social y festivo de la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents