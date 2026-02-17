Os martes paracetamol gana en las comparsas de Cambados

Os martes paracetamol se alzó hoy con el primer permio del concurso de comparsas del Concello de Cambados. El grupo local se llevó 600 euros y el fuerte aplauso del público del auditorio, que se quedó pequeño para esta cita que ha conseguido mantenerse gracias al compromiso de la sociedad cambadesa. Pues además de esta, solo se presentó la otra de la localidad, Los lunes al col, que se llevó el segundo premio, de 450 euros. Al principio estaba inscrita Os Chimpavasos, de Vilanova, pero no acudió por un confusión con las fechas, según la organización.