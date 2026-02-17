Habilitan sentido único entre Otero Pedrayo y Pascual Veiga

El Ayuntamiento de Vilagarcía realizará una serie de ajustes en la circulación viaria en determinados puntos de la ciudad donde se detectaron algunos problemas. En Os Duráns, por ejemplo, y tras un informe de la Policía Local, el gobierno municipal ha ordenado habilitar un sentido único hacia Pascual Veiga hasta el cruce con Eduardo Pondal. La finalidad es crear un circuito de sentido único en esas vías, que carecen anchura suficiente para el paso adecuado de dos vehículos en paralelo.

La Policía ha redactado también informes para mejorar aspectos de la señalización y la regulación del tráfico en Vilar Ponte, y en la intersección que forman Torre de Guillán, Monte de Berdón y Amizade, en A Torre.