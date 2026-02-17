Grupos de hasta 85 integrantes participarán en el desfile de Entroido de Vilagarcía con premios de hasta 1.300 euros

El Concello de Vilagarcía confirma la salida del Desfile de Entroido convocado para esta tarde tras la mejoría de las condiciones meteorológicas. Con las inscripciones cerradas el pasado viernes, el departamento de Cultura estima una participación multitudinaria: alrededor de mil personas entre grupos, parejas y disfraces individuales, a las que se sumarán los miles de vecinos que cada año ocupan las calles para disfrutar del espectáculo.

La comitiva partirá a las 17.00 horas desde Alexandre Bóveda, frente a la plaza de abastos, y concluirá en la plaza de Ravella, delante de la Casa Consistorial, entre las 19.30 y las 20.00. Antes, a las 16.30, todos los participantes están citados en el punto de salida para establecer el orden del desfile. El itinerario seguirá por Alejandro Cerecedo, Doutor Tourón, plaza de España, Edelmiro Trillo, Padre Feixoo, plaza de la Independencia y San Roque, para enlazar en la intersección de la rúa Cervantes con la avenida de Juan Carlos I y rematar en Ravella, delante del consistorio.

Según los datos facilitados por el Concello, la inscripción más numerosa es la de los grupos de más de 20 componentes: son 14 colectivos, con alguno de ellos alcanzando los 85 integrantes y varios por encima de los ochenta. Además, figuran otros seis grupos de menos de 20 personas. La relación se completa con cuatro parejas adultas y seis infantiles, además de once disfraces individuales (siete adultos y cuatro menores). Con todo, la cifra total de figurantes podría incrementarse de forma sensible, ya que los denominados «choqueiros» no necesitan inscripción previa al tratarse de una fiesta popular y espontánea.

Participantes en las actividades de A Peixería. | NOÉ PARGA

En cuanto a los galardones, se mantienen tres premios por categoría, con cuantías que van desde los 50 euros del tercer clasificado en infantil individual hasta los 1.300 euros destinados al mejor grupo de más de 21 miembros. Además, el departamento que dirige Sonia Outón ha establecido cuatro premios especiales, todos dotados con 500 euros: mejor carroza, mejor animación, mención del jurado y choqueiros. En este último caso, la cuantía se repartirá entre personas individuales, parejas o grupos según determine el comité evaluador.

Recomendaciones

Ante la previsión de una asistencia masiva, la Policía Local de Vilagarcía ultima el dispositivo de tráfico y aconseja a los conductores evitar en lo posible el paso por el centro durante toda la tarde, utilizando las vías de circunvalación. A quienes acudan desde fuera se les recomienda llegar con tiempo y recurrir como primera opción a los aparcamientos disuasorios para minimizar atascos en los accesos, en las salidas y en las calles próximas al itinerario, donde el tráfico se verá condicionado por el paso de la comitiva. La recomendación se extiende al tráfico de paso, para el que se pide priorizar las circunvalaciones y evitar entradas innecesarias al casco urbano.

Al público se le pide mantener a los niños siempre a la vista para evitar extravíos y procurar que no invadan el recorrido. También se insta a vigilar los enseres en zonas de aglomeración y a mantener a las mascotas bajo control. El Concello recuerda, además, que el desfile suele incorporar agrupaciones musicales y equipos de sonido, por lo que puede haber momentos de música y ruidos elevados, una circunstancia a tener en cuenta por las personas sensibles y, en particular, por quienes presentan trastornos del espectro autista, así como por algunos animales.

Noticias relacionadas

La jornada se cerrará con la entrega de premios alrededor de las 20.30 horas en A Peixería, donde está previsto el baile de Entroido que pondrá fin al día. La programación municipal tuvo, además, un anticipo ayer con la fiesta infantil organizada por la Concellería de Xuventude en el mismo espacio, con actividades orientadas a fomentar la comunicación emocional de la rapazada. Hubo talleres como «As emocións teñen cores», para personalizar disfraces con pintacaras; «Unha emoción para levar», con la creación de chapas mediante emoticonos; «Emocion(Arte)», con un mural colaborativo; y «Disfrazando emocións», que permitió confeccionar un disfraz a quienes acudieron sin él. Como recompensa, los participantes recibieron chapas de «emojis» para sumar al «emotiglobo» con el que se obsequió a todos los asistentes, mientras la Duendeneta ponía música, animación, coreografías guiadas y juegos interactivos.