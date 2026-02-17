Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Una fiesta que no frena ni la lluvia

Aunque sin desfile y con menos afluencia que en otras ediciones, el Lunes de Entroido de A Illa volvió a convertirse en el epicentro del Carnaval en la comarca de O Salnés

La carpa de O Regueiro concentró la actividad durante la tarde del Luns de Entroido | NOÉ PARGA

La carpa de O Regueiro concentró la actividad durante la tarde del Luns de Entroido | NOÉ PARGA

Adolfo Gago

A Illa

Hay tres fechas señaladas en todos los calendarios de A Illa: San Xulián, la procesión de la Festa do Carme y el Luns de Entroido. Ayer fue una de esas tres jornadas y, pese a la pertinaz lluvia que azotó el municipio durante toda la jornada, la fiesta salió a las calles del municipio sin ningún tipo de impedimento. Eso sí, el desfile organizado por el Concello para dar mayor lustre a la jornada y que partía desde las inmediaciones de la Casa do Mar tuvo que suspenderse.

La actividad se concentró, a partir de las 18.00 horas, en el entorno de la carpa que se habilitó en la plaza de O Regueiro, punto de encuentro durante todo el Carnaval y que ha garantizado la celebración de la mayor parte de los eventos previstos. En ella se encargaron de animar la fiesta la Charanga Sorcha y el Discomóvil MB, que se adentraron en la noche isleña hasta altas horas. Sin embargo, la fiesta en A Illa suele vivirse en los bares, donde todo el mundo luce el disfraz en el que han estado trabajando durante semanas y que volverán a lucir en el desfile de Carrozas del próximo sábado.

Un momento del espectáculo musical en A Illa. | NOÉ PARGA

Un momento del espectáculo musical en A Illa. | NOÉ PARGA

La fiesta en A Illa continuará en la jornada de hoy, pero con una propuesta temática en la carpa de la plaza de O Regueiro: crear una feria tradicional gallega en la que no faltarán la música y el baile. Otra jornada de gran intensidad, si la meteorología lo permite, será mañana, cuando se celebre un folión tradicional, con salida desde la Escola de Pau, y la quema del tradicional Liborio, una figura que siempre representa a un personaje de actualidad. Esa quema será en las inmediaciones de O Naval y las viudas llorarán al ritmo de la Charanga Fanfarria Furruxa.

Noticias relacionadas

El sábado, a partir de las 17.30 horas, dará inicio el Desfile de Carrozas desde la Casa do Mar hasta finalizar en la plaza do Campo. Por último, A Illa despedirá el domingo el Carnaval con el Festival de Comparsas, que arrancará con un desfile de todas las participantes desde la plaza do Regueiro hasta el Auditorio a las 17.30 horas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents