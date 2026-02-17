Una fiesta que no frena ni la lluvia

Hay tres fechas señaladas en todos los calendarios de A Illa: San Xulián, la procesión de la Festa do Carme y el Luns de Entroido. Ayer fue una de esas tres jornadas y, pese a la pertinaz lluvia que azotó el municipio durante toda la jornada, la fiesta salió a las calles del municipio sin ningún tipo de impedimento. Eso sí, el desfile organizado por el Concello para dar mayor lustre a la jornada y que partía desde las inmediaciones de la Casa do Mar tuvo que suspenderse.

La actividad se concentró, a partir de las 18.00 horas, en el entorno de la carpa que se habilitó en la plaza de O Regueiro, punto de encuentro durante todo el Carnaval y que ha garantizado la celebración de la mayor parte de los eventos previstos. En ella se encargaron de animar la fiesta la Charanga Sorcha y el Discomóvil MB, que se adentraron en la noche isleña hasta altas horas. Sin embargo, la fiesta en A Illa suele vivirse en los bares, donde todo el mundo luce el disfraz en el que han estado trabajando durante semanas y que volverán a lucir en el desfile de Carrozas del próximo sábado.

Un momento del espectáculo musical en A Illa. | NOÉ PARGA

La fiesta en A Illa continuará en la jornada de hoy, pero con una propuesta temática en la carpa de la plaza de O Regueiro: crear una feria tradicional gallega en la que no faltarán la música y el baile. Otra jornada de gran intensidad, si la meteorología lo permite, será mañana, cuando se celebre un folión tradicional, con salida desde la Escola de Pau, y la quema del tradicional Liborio, una figura que siempre representa a un personaje de actualidad. Esa quema será en las inmediaciones de O Naval y las viudas llorarán al ritmo de la Charanga Fanfarria Furruxa.

El sábado, a partir de las 17.30 horas, dará inicio el Desfile de Carrozas desde la Casa do Mar hasta finalizar en la plaza do Campo. Por último, A Illa despedirá el domingo el Carnaval con el Festival de Comparsas, que arrancará con un desfile de todas las participantes desde la plaza do Regueiro hasta el Auditorio a las 17.30 horas.