Emgrobes hace un balance muy positivo de las jornadas de la caza

La asociación Emgrobes ha realizado un balance muy positivo de las jornadas de la caza, a las que se sumaron seis establecimientos de la localidad durante los últimos días. Tanto es así que algunos de estos negocios seguirán ofreciendo este tipo de platos durante los próximos días.

La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) organizó una campaña específica sobre productos de la caza para animar el consumo en la hostelería local durante la temporada baja. De este modo, los locales adheridos ofrecieron diversas preparaciones con productos como jabalí, conejo, corzo o faisán.

Noticias relacionadas

En Emgrobes consideran que el resultado ha sido positivo, hasta el extremo de que incluso se hicieron reservas de mesa en días de semana, «para poder degustar alguno de estos platos sin el agobio del fin de semana». Por ello, la valoración final es «altamente positiva».