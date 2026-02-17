Accidente de tráfico
Un conductor ebrio choca con otro coche y un muro en Trabanca
La Policía Local le investiga tras arrojar un resultado de 1,22 en el test de alcoholemia
A.M.
Un hombre dio positivo en alcohol tras sufrir un accidente de tráfico sobre las 23.00 horas del domingo en el Camiño Real de Trabanca Badiña. Según el informe de la Policía Local, el conductor se salió de la vía por el lado izquierdo, y tras chocar con un coche correctamente estacionado, dio un volantazo y se salió de la carretera por la derecha, chocando contra un muro.
La Policía explica que el investigado fue derivado al Hospital do Salnés para su valoración médica, recibiendo poco después el alta. En la prueba de alcoholemia que se le realizó arrojó un resultado de 1,22 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
Así las cosas, se abrieron diligencias al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo el influjo de bebidas alcohólicas con resultado de daños materiales.
